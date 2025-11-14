MVPが発表される「MLBネットワーク」に出演ドジャースの大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、シーズンMVPが発表される米番組「MLBネットワーク」にオンラインで生出演した。ブラウンの私服姿で、ファイナリストのシュワーバー、ソトらとともに登場した。ドジャース2年目の今季は打者としては打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014をマーク。2023年以来となる投手復帰も果たし、14試合で1勝1敗、防御率は2.87だった。昨年のML