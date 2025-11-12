徳島で導入されたイエロー・レッド・ブルーの3色カード…一発退場だけでなく“称賛”も他を侮辱することなく、称え合い、公正公平を保ちながらプレーする。そんな土壌を養うために、徳島県軟式野球連盟は2025年1月1日から「すだちくんカード」制度を導入している。カードは全部で3色。イエローは警告、レッドは退場、ブルーは称賛を表す。審判員は試合中、胸ポケットに常時携行しており、学童からシニア世代までの全ての軟式野球