マリンピアも候補地の一つとなっているケンチョピアの移転先や、放置艇の係留先となる新たな施設について話し合う検討会が、11月6日に徳島市で開かれました。県は、船舶が津波や洪水の二次被害を引き起こす恐れがあるとして、ケンチョピアの移転先や放置艇の係留先となる新たな施設について検討しています。6日の検討会は、学識経験者やヨット関係者、それに国土交通省のオブザーバーらが出席して非公開で行われました