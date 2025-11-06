TIB＝徳島イノベーションベースの月例会が11月7日に開かれ、コンサルティング事業などを手掛ける企業の代表が、組織作りのポイントなどをテーマに講演を行います。県内で起業家の育成を目的に開かれている、TIBの月例会。7日は、東京でコンサルティング事業などを手掛ける、株式会社ロケットスターの荻原猛代表が登壇します。複数のベンチャー企業の経営や事業の立ち上げを通じて、向き合ってきた課