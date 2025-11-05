特産のブランド柿の収穫が美馬市で始まっています。美馬市では、約15戸の農家が10ヘクタール余りの畑で柿を栽培しています、美馬町沼田の農業・長江郁哉さんの20アールの畑では美馬市のブランド柿、「太豊」の収穫が始まっています。「太豊」は、2014年に登録された新品種です。実が大きく、味は甘くてみずみずしいのが特長です。なかでも実の重さが400グラムを超えるものは、「池月」というブランド名で化粧箱で出荷