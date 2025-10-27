プロ野球ドラフト会議で中日から3位指名された、徳島インディゴソックスの篠粼国忠投手に10月27日、球団関係者が指名の挨拶に訪れました。徳島市にある徳島インディゴソックスの事務所を訪れたのは、中日ドラゴンズの堀中寛樹スカウト部長ら3人です。篠粼国忠投手は東京都出身の20歳。入団2年目で身長193cmから繰り出すストレートは、最速157キロとスケールの大きな右腕です。篠粼投手には指名の記