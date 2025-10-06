あけび動作の学校株式会社は、2025年10月6日（月）8時より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて新商品「SYANTO Catch2 Connect」の先行販売を開始した。本製品はスマホ操作による「肩こりや姿勢の崩れ」、「ストレートネック」や「スマホ小指」といった現代病を解決するべく700以上の試作を経て、人間工学をもとに開発したスマホリングだ。■SYANTOとは「人々の姿勢をシャンと（SYANTO）正す」ことを目指し、