北海道警本部北海道むかわ町で男性の遺体が地中に遺棄された事件で、道警白石署捜査本部は29日、死体遺棄の疑いで苫小牧市の会社員岡崎勇貴容疑者（37）を逮捕した。同容疑での逮捕は、会社員梅津悠希（36）、会社役員大上文彦（49）の両容疑者に続いて3人目。逮捕容疑は、共謀して8月3日未明、むかわ町の私有地に、西村隆行さんの遺体を埋め遺棄した疑い。捜査本部によると、岡崎容疑者と梅津容疑者は知人で、梅津容疑者が