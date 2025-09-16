シュワーバー、ハーパーの対左投手打率はいずれも対右投手を上回る【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）大谷翔平投手を擁するドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に延長10回タイブレークの末、5-6で惜敗。フィリーズのナ・リーグ東地区優勝が決定した一方で、ドジャースは同西地区首位も優勝マジックが「10」のまま足踏みし、2位パドレスとはわずか2ゲーム差で予断を許