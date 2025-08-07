2025年8月7日より公開された新WEBCMで、女優・北川景子さんが魅せる上品な“ツヤ肌”に注目が集まっています。登場するのは、パウダーファンデーションの常識を覆す「エスプリーク メルティセラム グロウパウダー」。まるでリキッド＋フェイスパウダーで仕上げたような、うるおいとツヤを実現する革新処方が話題に♪高濃度※1美容液でコーティングされたパウダーが肌にとけ込むように密