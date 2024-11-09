【今週のニュースダイジェスト】 11月1〜7日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「イオン ブラックフライデーセール」について取り上げた記事だった。また、「マイナ保険証（マイナンバー健康保険証）」のデメリットに関連した記事も読まれた。「いつもよりゴージャスな寿司食べ放題フェア」「d払い／dカードスタンプ」「自転車の最新技術」がテーマの記事も関心が高かった。●最大10日間開催イオンは11月22日から最大10日