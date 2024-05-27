大津市仰木の里東6丁目の民家で26日午後、この家に住むレストラン経営、新庄博志さん（60）の遺体が見つかり、滋賀県警は27日、新庄さんの上半身に刺し傷があったことなどから殺人事件とみて捜査本部を設置した。遺体が発見された民家を調べる滋賀県警の捜査員ら=2024年5月27日午後1時46分、大津市仰木の里東6丁目捜査1課などによると、訪ねてきた親族が26日午後4時ごろ、新庄さんがリビングでうつぶせの状態で倒れているのを