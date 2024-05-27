北海道岩見沢市立総合病院（高橋典彦院長、484床）は27日、院内スタッフによる医療機器の操作ミスで入院患者1人が死亡する医療事故があったと発表した。病院は「警察が捜査中」を理由に、事故内容を明らかにしていない。発表によると今年1月、院内スタッフが入院中の患者に対し、医療機器の使用方法を誤り、患者が死亡した。死亡した2〜3日後、当事者であるスタッフが自らの操作ミスで患者が死亡した可能性があることを申し