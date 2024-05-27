ブラジルでは大洪水で甚大な被害が。【画像】水害があったブラジル南部は鶏肉の主要生産地域鶏の飼料にも影響ブラジル南部では、4月末から続く記録的な大雨により各地で大規模な洪水が発生し、ロイター通信によると、死者149人、行方不明者は108人にのぼり、『ブラジル史上最悪の水害』と言われる事態になりました。■日本の輸入鶏肉 約7割がブラジルから今回のブラジルの水害により、鶏肉が値上がりする可能性があります