バドミントンの男子シングルスで元世界ランキング１位の桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）は１８日、国・地域別対抗戦、トマス杯（２７日開幕、中国）を最後に日本代表から引退すると発表した。「自分の口から感謝を伝えたい」との桃田自身の意向で都内で会見を開いた。会見の一問一答は以下の通り。―代表引退を決断した理由は。「（２０年１月のマレーシアでの）交通事故から苦しいこともたくさんありましたし、自分の中で思うよ