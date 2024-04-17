トヨタ自動車は17日、国土交通省に2022年11月に発売されたすべての「新型プリウス」、約13万5000台のリコールを届け出た。トヨタによると、後部座席のドアを開けるためのスイッチの防水性能が不十分で、洗車などで内部に水が入るケースが確認されたという。そのまま使い続けると、内部の回路が故障し、最悪の場合、走行中にドアが開いてしまうおそれがあるが、これまでに事故は起きていないという。トヨタは、準備が整い次第部品を