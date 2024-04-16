１６日午後５時２０分頃、東京駅に到着した東海道新幹線「こだま７３０号」（名古屋発東京行き）の乗客から「車内に蛇がいる」と駅係員に通報があった。係員が車内を確認したところ、１匹の蛇を６号車で発見。ＪＲ東海社員が捕獲し、保健所に引き渡した。同社によると、この車両は、折り返しの新大阪行き「ひかり６５３号」に使用する予定だったが、念のため、別の車両を使用した。乗客にけが人は確認されていないという。こ