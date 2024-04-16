フィギュアスケート選手としても活躍する女優の本田望結が１６日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを投稿した。「４枚です。」とだけ記して、連続して撮影した４枚を公開。真剣な表情でおちゃめにポーズを決めた。髪を大人っぽく一つにまとめ、ピタピタのニットで美スタイルを強調。フォロワーは「望結ちゃん可愛い。綺麗（きれい）。美人」「可愛いですね」「たまらん！」「好きです」「可愛さが増したよなあ