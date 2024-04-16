トランプ前米大統領（７７）が元不倫相手に?口止め料?を支払った疑惑をめぐる事件の初公判が１５日、ニューヨーク州地裁で行われた。トランプ被告は出廷後、「息子バロン君の高校の卒業式に出られないかもれない」と不満を口にした。米紙ニューヨーク・ポストが同日、報じた。大統領経験者が刑事裁判を受けるのは米国史上初で、歴史的裁判として全米が注目した。初日は１２人の陪審員の選定で、フアン・マーチャン判事が「あな