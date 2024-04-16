「うちのパコちゃんの方がかわいい！」。大谷翔平（29才）の愛犬・デコピンの映像を見てそう口走ったのは、情報番組にゲスト出演していたオアシズの大久保佳代子（52才）だ。【写真】パコちゃんと大久保のツーショット「『独身女性が犬を飼い始めたら終わり』と言いながら、2016年から自身もチワックスの愛犬・パコ美を飼い、溺愛しています。番組では、“おひとりさま生活”をネタにする彼女ですが、昨年末に大きな買い物をしたよ