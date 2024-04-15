ドルに対する円安が歴史的な水準となっています。「防衛ライン」とみられていた152円を突破し、153円台前半にまで下落しました。再び加速し始めた円安で、多くの人や店に影響が出ています。【画像】ピンチ！ステーキ店「もうつぶれそう」1750円→4180円想定外の円安に悲鳴も■ステーキ“ピンチ”…円安で値段倍以上に鉄板の上でおいしそうな音を立てる牛肉のハラミステーキ。今、このステーキがピンチを迎えています。ヌーベ