（写真・JMPA）4月10日、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、明治天皇と昭憲皇太后を祀る明治神宮を、初めて参拝された。午前10時頃、オフホワイトのロングドレスに帽子姿の愛子さまが、明治神宮に到着。境内をゆっくり歩き、本殿に向かって礼拝された。参道に集まった人たちに、微笑みながら会釈される姿には、《歩くお姿もなんてお美しいのでしょう》《神々しいほど》と感嘆する声が続出している。1日に日本赤十字社に入社