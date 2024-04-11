青森テレビ（ＡＴＶ）は青森県七戸町で起きた死体遺棄事件を報じた１０日夕のニュース番組で、監禁罪などで起訴された被告の女（３８）と別人の顔写真を放送した。番組の中で訂正し、おわびした。同社によると、事件について説明する図で、誤った写真を放送した。担当者間の連絡に不備があったという。放送中に視聴者から指摘があり、同社は写真を取り違えられた人に直接謝罪し、経緯を説明したとしている。石村睦総務部長は