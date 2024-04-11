北海道恵庭市で２０２４年４月１０日、女性が車から振り落とされけがをした殺人未遂事件で、逮捕された女は女性を数十メートル引きずったとみられています。事件があった恵庭市の現場は、広い範囲が封鎖され、ものものしい雰囲気に包まれました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、国谷真理子容疑者（４２）です。国谷容疑者は１０日午後５時半ごろ、恵庭市恵み野西３丁目にあるドラッグストアの駐車場で、４０歳の女性が車の