堂本光一の苦言の意味や反応とはNEWSポストセブン

堂本光一の新会社への「勘違いしてほしくない」発言 福田淳社長が言及

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「STARTO」の福田淳社長が取材に応じたとNEWSポストセブンが伝えた
  • 堂本光一による、新会社に「勘違いしてほしくない」との発言にコメント
  • 「こうした意見が出るということは自由な雰囲気になった証」としている
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