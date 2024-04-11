オーストラリアのシドニー近郊の駅のホームに5日深夜、競走馬が侵入した。地元交通当局がSNSで、馬がホームの黄色い線の内側で律義に列車を待っているように見える監視カメラの画像を投稿し、話題になっている。豪ニューサウスウェールズ州の交通当局がＳＮＳで公開した監視カメラの画像。馬が駅のホームの黄色い線の内側で列車を待っているように見える＝フェイスブックから豪メディア「9ニュース」によると、同日はシドニー