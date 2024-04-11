渦中の広告の一場面。聖体拝領の儀式中に女子修道院長がポテトチップスを食べている/Amica Chips/Instagramローマ（ＣＮＮ）カトリックの修道女を取り上げたポテトチップスのテレビコマーシャルが激しい批判を浴びている。聖体拝領の儀式で使用する薄く焼いたパンをポテトチップスに置き換えるその内容に対し、「冒涜（ぼうとく）的」であり、放映を中止するべきとの声がイタリアのカトリック団体から上がった。イタリアのアミカ・