「えらいのにひっかかったな」良好だった親子の関係はなぜ壊れたのか。前の記事『「息子は食い物にされている」…！楽天・辰己涼介の実父が語る「年上妻」の「信じがたい言動」』に続き、辰己涼介外野手の父親、浩三さんの告白を紹介する。双方の主張がすれ違う中、辰己は2022年11月に子どもが生まれ、2023年1月11日に入籍した。すると、セリーナ氏はさらに強気の態度に転じたという。「涼介は、セリーナが以前依頼したことがある