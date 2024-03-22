ロシアで「ナワリヌイ」氏の名前を叫んだ男性が罰金刑を言い渡されました。当局が示した根拠は「『ナワリヌイ』はロシアで禁止されている」ためだということです。独立系の研究者団体「ソバ」によりますと、ナワリヌイ氏が死亡した刑務所があるヤマロ・ネネツ自治管区の裁判所は19日、ナワリヌイ氏の死の翌日、広場で「ナワリヌイのために！」と叫んだ男性に1000ルーブル＝およそ1600円の罰金刑を科しました。警察が作成した