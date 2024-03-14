頭痛や腹痛を感じるときに、市販の解熱鎮痛剤である「ロキソニン」または「カロナール」を選択するという方は多いのではないでしょうか？ これら2つの薬は一見似ているように思えますが、実はそれぞれに特徴があり、状況に合わせた適切な使用が重要です。そこで今回は、薬剤師の山形さんにこれらの薬の作用の仕組み、使用時の注意点、症状に応じた適切な選択方法について詳しく解説いただきました。 監修薬剤師：山形