日本学生野球協会の審査室会議が５日、都内で開かれ、２００４、０５年に夏の甲子園を連覇した駒大苫小牧（北海道）に３年生１１人の窃盗があり、１月３１日から３月１日までの対外試合禁止処分が科された。昨年１２月８日に同校近隣の警察署から、３年生部員３人を捜索対象として調べていると連絡があったという。同１５日から学校での聞き取りをしたところ全１１人の窃盗が判明した。３人のうち部員Ａ、Ｂが同じコンビニで