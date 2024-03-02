パリの農業見本市で、青森のホタテの試食に並ぶ人たち＝1日（共同）【パリ共同】パリの農業見本市で1日、青森市でホタテの養殖や加工を手がける「山神」がフランスの人々にホタテをPRするプレゼンテーションを行い、試食に長蛇の列ができるなど人気を博した。山神の穐元美幸専務取締役本部長が、集まった数十人に青森のホタテの特徴などを説明。アヒージョやバター炒め、刺し身などホタテのおいしい食べ方を紹介した。その後試