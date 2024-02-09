ラスベガスの新名所、ハイテクの球体型アリーナ施設によじ登り、反中絶を訴えた自称スパイダーマンの男が逮捕されました。AP通信によりますと、逮捕されたチャンプス容疑者は7日、昨年完成したラスベガスの球体型アリーナ施設「スフィア」の頂上に登りSNSの配信を通じて反中絶を訴え、ホームレスの妊婦のための募金も呼び掛けていたということです。「スフィア」は外壁がすべてLEDパネルで覆われ、内側にも巨大LEDスクリーン