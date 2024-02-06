東京書籍株式会社は、2024年4月より、小学校英語教科書と一般家庭を繋ぐ「NEW HORIZON プロジェクト」をスタートする。本プロジェクトでは、「物語は教室をこえて」をテーマに令和6年度の小学校英語教科書『NEW HORIZON Elementary』に登場するエレン・ベーカー先生を中心としたキャラクターたちが教科書を飛び出し、さまざまなコンテンツに展開をしていく予定だという。第1弾として、2024年4月に、教科書のサイドストーリーともい