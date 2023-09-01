『学校の給食室にエアコンがなく、熱中症になってしまいそうで、なんとかしてほしい』今年7月、日本テレビの情報提供サイトに寄せられた悲鳴です。全国的に記録的な暑さとなった今年の夏、各地の学校施設でエアコン設置などの熱中症対策が進められていますが、給食室は置き去りになっている実態があるといいます。なぜ、給食室へのエアコン設置はなかなか進まないのでしょうか？（報道局 調査報道班 吉田理一郎）■調理中の気温は4