[モスクワ １１日 ロイター] - ロシア国防省は１１日、過去４８時間にドイツ製の主力戦車「レオパルト」少なくとも７両と米国製歩兵戦闘車「ブラッドレー」５台を破壊したと発表した。一方、ロシアの軍事ブロガーによると、ウクライナがロシアの防衛線を一時突破したという。ウクライナのゼレンスキー大統領は１０日、ロシアへの反転攻勢をすでに開始したことを明らかにした。ロシア側は、過去２４時間に主要な３方面でウクラ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 広末夫「けじめつける」騒動言及
- 2. 元AV女優「韓国整形の闇」を暴露
- 3. 加藤失格は「明確」全仏Dが言及
- 4. 歌舞伎町タワー 新たな問題勃発?
- 5. マル暴刑事がヤクザ風の服着る訳
- 6. 上沼 炎上した山添にド直球質問
- 7. JAL機 門限間に合わず行き先変更
- 8. 海の様子に異常が…岩場に孤立
- 9. 埼玉知事 水着撮影会の中止説明
- 10. 松本&中居番組 18日ゲストに騒然
- 1. 歌舞伎町タワー 新たな問題勃発?
- 2. JAL機 門限間に合わず行き先変更
- 3. 海の様子に異常が…岩場に孤立
- 4. BBQ事故 現場にいた女子学生怒り
- 5. 乳児3人白骨遺体 50年前の罪告白
- 6. 老眼鏡が必要? ポルシェの新ロゴ
- 7. 北海道で震度5弱「異常震域」か
- 8. 商業施設で赤ちゃんひっかき逮捕
- 9. 夕食の量多い 妻にけがさせ逮捕
- 10. 秋葉原殺傷 元死刑囚は現場で涙
- 1. AIグラドル写真集 アウトの理由
- 2. 女子大生に片思いも…地獄の顛末
- 3. 絶対NGの結婚相手…意外な要素
- 4. 不倫夫が隠した写真 衣裳に怒り
- 5. マイナンバー利用拡大 7割が不安
- 6. スシロー 巨額請求にみる本気度
- 7. ブックオフ 銀歯の買取始めた訳
- 8. 来年秋の保険証廃止に向けて取り組むと…
- 9. 移住で夫婦絶望 家計破綻の危機
- 10. スシロー問題 少年擁護ほぼなし?
- 1. 「裏庭にエイリアン」米で通報
- 2. 国際ロマンス詐欺犯 仰天言い分
- 3. サル見て「アフリカ人」大使更迭
- 4. 中国サッカー大国計画 なぜ失敗?
- 5. アマゾンから奇跡の生還 裏側は?
- 6. 韓国で落雷 過去最大の人命被害
- 7. 死亡の「ユナボマー」IQは167
- 8.
- 9. ウ軍 東部ドネツクで3集落解放か
- 10. 露軍「レオパルト」など破壊発表
- 1. 日本の年金は詐欺? 男性反省の訳
- 2. 日本のサラリーマンの時給に衝撃
- 3. 住みよさランキング2023 1位
- 4. 新しい「退職金への課税」の中身
- 5. 主婦の就労 老後年金も男女格差
- 6. ボルボが新型EV「EX30」を発表
- 7. 「連帯保証債務」突然負った顛末
- 8. 鬼滅にあってワンピにないもの
- 9. シカモチーフ サウナハット話題
- 10. カルティエ日本法人初の女社長
- 1. 「1世帯3万円」間もなく申請開始
- 2. WindowsのOSの進化は停滞期か
- 3. 「iOS17」新しい便利な機能10選
- 4. 買ってよかった100均「逸品3選」
- 5. 計算された不便さのデジカメ話題
- 6. 「OPPO Pad 2」日本で発売へ
- 7. つるの 幼稚園で勤務始めた日常
- 8. すぐに使える「かけるバター」
- 9. メルカリ 中古スマホの注意点は
- 10. サポート対象外iPhone持つリスク
- 1. 加藤失格は「明確」全仏Dが言及
- 2. 箱根駅伝 全国に門戸開放も賛否
- 3. 朗希の球速165km 比較対象に衝撃
- 4. 大谷が顔面パンチ? 動画に反響
- 5. NPBもピッチクロック導入検討か
- 6. 失格騒動「子どもの務め」に疑問
- 7. ベッカム家族が京都観光 SNS驚き
- 8. エスコンFのメッセージ 話題に
- 9. 藤浪晋太郎の内角球にブーイング
- 10. 「皇帝」アドリアーノ氏が不明か
- 1. 広末夫「けじめつける」騒動言及
- 2. 元AV女優「韓国整形の闇」を暴露
- 3. 上沼 炎上した山添にド直球質問
- 4. 埼玉知事 水着撮影会の中止説明
- 5. 松本&中居番組 18日ゲストに騒然
- 6. 妊婦に席譲ろうと…結末に立腹
- 7. 有吉 賞レース準優勝芸人に苦言
- 8. 知的障害者の男女への提案 批判
- 9. ベストマザーの呪い? 辞退続出か
- 10. シナモンと安田顕の料理番組開始
- 1. カップヌードル 旨くなる裏ワザ
- 2. 友人の「不倫告白」LINEに衝撃
- 3. 軽い気持ちで離婚 後悔した瞬間
- 4. サントリー烏龍茶 意外な立役者
- 5. 「セリア」コスパ最強グッズ5選
- 6. 自然と5kg減? 簡単な食事ルール
- 7. 50代が玄関回りでやめたこと
- 8. 30代不倫妻 夫を欺いた手口とは
- 9. 絆が深そうな芸能人夫婦 1位は
- 10. これ100円? 衝撃の高コスパ商品