[モスクワ １１日 ロイター] - ロシア国防省は１１日、過去４８時間にドイツ製の主力戦車「レオパルト」少なくとも７両と米国製歩兵戦闘車「ブラッドレー」５台を破壊したと発表した。一方、ロシアの軍事ブロガーによると、ウクライナがロシアの防衛線を一時突破したという。ウクライナのゼレンスキー大統領は１０日、ロシアへの反転攻勢をすでに開始したことを明らかにした。ロシア側は、過去２４時間に主要な３方面でウクラ