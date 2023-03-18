¡ÚËÙ¹¾µ®Ê¸¤Î¥½¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¤²òÀâ¡Û¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤¬¿ô¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤é"¤¢¤¨¤Æ"Áª¤ó¤À¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤¬¹â¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö²òÀâ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥½¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦1ËÜ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÏYouTubeÇÛ¿®¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ­²Ã³²µ¿ÏÇ¤ò±ÑBBC¤¬ÊóÆ»¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬²òÀâ¡×¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¥É