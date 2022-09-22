日本郵便は、9月27日の安倍元総理の国葬に伴う交通規制や警備強化の影響で、郵便の配達に遅れが生じる見込みだと発表した。対象は、主に東京都千代田区、中央区、港区の3区。9月26日から28日の3日間に引き受け、もしくは配達する郵便物について、半日から一日程度の遅れが出る可能性があるとしている。日本郵便は「お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」とコメントしている