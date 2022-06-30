現在、映画やドラマに引っ張りだこの俳優・間宮祥太朗さん（29）と石井杏奈さん（23）にインタビュー。2人の“恋愛観”、さらに過去に起こした“失敗談”について伺いました。数々の作品で存在感ある演技を見せる2人が初共演した映画『破戒』（7月8日公開）。映画は、間宮さん演じる身分を隠しながら生きる主人公・丑松と、石井さん演じる志保の、互いに恋心を抱くもなかなか気持ちを打ち明けることができない“もどかしい関係”を