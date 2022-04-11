【AFP＝時事】ドイツ日刊紙ウェルト（Die Welt）は11日、ロシア政府系テレビ局のニュース番組に乱入しウクライナ侵攻に抗議したマリーナ・オフシャンニコワ（Marina Ovsyannikova）さん（43）を、記者として採用したと発表した。同紙によると、オフシャンニコワさんは「ウェルトのフリーランス特派員となり、ウクライナやロシアなどで取材に当たる」という。記事を執筆するほか、同紙のテレビニュースチャンネルにも定期的に出演