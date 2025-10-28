「もっと私との時間を作って」と彼女から行動を制限されることに、ストレスを感じる男性は多いようです。では、男性はどんなことに対して「恋人の理解がない」と嘆いているのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「男性が『これだけは好きにやらせて！』と思っている生活習慣」をご紹介します。【１】電話やメールに応対せずに過ごす一人の時間「ちょっとしたゆとりの時間がないとギスギスしちゃ