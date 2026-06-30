発行:2026年6月30日



DUNLOPグループ「統合報告書2026」を発行 ～長期経営戦略の実現に向けて、財務・非財務の両側面から報告～

DUNLOP（社名：住友ゴム工業(株)、社長：國安恭彰）は、DUNLOPグループの企業価値創造に向けた取り組みを伝えることを目的として「統合報告書2026」を発行し、企業サイトにて公開しました。

「統合報告書2026」の表紙

本報告書では、当社グループが目指す方向性および中長期的な企業価値の向上に向けた取り組みを掲載しています。昨年公表した長期経営戦略「R.I.S.E. 2035」の実現に向けた取り組みとして、ブランド戦略や成長領域に関する特集を掲載するとともに、サステナビリティ長期目標「はずむ未来チャレンジ」の達成に向けた進捗、知的財産、DX、研究開発など、財務・非財務の両側面から紹介しています。

さらに本報告書では、詳細情報を企業サイトと連携させることで、当社グループの価値創造の全体像をご理解いただける構成を目指しました。

当社グループは、長期経営戦略「R.I.S.E. 2035」で掲げる目指す姿 「ゴムから生み出す“新たな体験価値”をすべての人に提供し続ける」の実現に向け、ステークホルダーの皆さまとの継続的な対話を通じて、持続的な価値創造に取り組んでまいります。

＜「統合報告書2026」の概要＞

■イントロダクション

DUNLOPブランド・ストーリー、トップコミットメント

■ビジョンと戦略

・長期経営戦略「R.I.S.E. 2035」の進捗

・特集1： DUNLOPの新たな価値創出

・特集2： 成長領域への布石

・財務担当役員メッセージ

・知的財産戦略、DX戦略、研究開発ストーリー

■事業活動

タイヤ・スポーツ・産業品の各事業について、2025年度の実績および2026年度の重点施策などを掲載

■サステナビリティ

・サステナビリティ長期目標「はずむ未来チャレンジ」の実現に向けた取り組み

・「はたらきたい未来の工場プロジェクト」進捗レポート

・クロストーク「DUNLOPを支える人的資本」

■コーポレート・ガバナンス

・社外取締役鼎談

統合報告書(一括ダウンロード用PDF)：

・日本語版：

https://www.srigroup.co.jp/sustainability/information/dvql4p000000yrnk-att/2026_all.pdf

・英語版：

https://www.srigroup.co.jp//english/sustainability/dvql4p000000f222-att/2026_IntegratedReport.pdf

＜ご参考＞

IR資料室：

https://www.srigroup.co.jp/ir/

サステナビリティ資料室：

https://www.srigroup.co.jp/sustainability/information/download.html

サステナビリティサイト：

https://www.srigroup.co.jp/sustainability/

当社は2026年より、コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一しました。DUNLOPは、「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していきます。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めています。