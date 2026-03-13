AI創作プラットフォーム「PixAI」、最新アニメ生成モデル「Tsubaki.2」を正式公開、創作コンテスト開催とBitSummit Punch出展を発表
AI二次元創作プラットフォーム「PixAI」を運営するMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：レイブン・ガオ）は、最新アニメ生成モデル 「Tsubaki.2」 をPixAIにて正式公開したことを発表しました。
また、本リリースにあわせて 創作コンテストや期間限定イベントの開催、さらにゲームイベント「BitSummit Punch」への出展 を予定しており、PixAIコミュニティおよびクリエイター向けの取り組みを順次展開していきます。
■ 最新アニメ生成モデル「Tsubaki.2」正式公開
「Tsubaki.2」は、PixAIが開発した最新のフラッグシップアニメ生成モデルです。
アーリーアクセス期間中には多くのクリエイターから高い関心を集め、キャラクター表現の安定性やプロンプト理解力の高さなどが評価されてきました。
▼PixAIでTsubaki.2を試す
https://pixai.art/ja/model/1982880136609467518
今回の正式公開により、PixAIのすべてのユーザーが「Tsubaki.2」を利用できるようになります。
また本アップデートでは、拡張アスペクト比への対応などの機能も追加され、より自由度の高い構図表現が可能になりました。
今後は ネイティブ2K解像度対応 や LoRAサポート などの機能追加も予定しており、アニメAI創作のさらなる可能性を広げていく予定です。
▼Tsubaki.2の使い方やプロンプトのコツはこちら
https://pixai.art/ja/tsubaki-2/guide
■ 「Tsubaki.2」創作コンテスト開催
「Tsubaki.2」の正式公開を記念し、PixAIおよびX（旧Twitter）にて 「Tsubaki.2 創作コンテスト」 を開催します。
ユーザーは「Tsubaki.2」を使用して制作した作品を投稿することで参加でき、PixAIクレジットやAmazonギフトカードなどの賞品を獲得できるチャンスがあります。
投稿にはハッシュタグ #PixAITsubaki2 を使用します。
■ 期間限定イベント「ミオのトリックパーティー」
PixAIでは、期間限定イベント 「ミオのトリックパーティー」 を 2026年3月13日～4月7日 の期間で開催します。
イベント期間中は、抽選企画やミッションイベントなどのコンテンツが展開され、参加者はクレジットや特典アイテムを獲得することができます。
またイベントを通じて、最大310回分の無料Tsubaki.2生成 を体験できる機会も用意されています。
さらにSNS連動企画として、X上では創作イベント 「異世界の旅」コンテスト も実施予定です。
▼イベント「ミオのトリックパーティー」特設ページはこちら
https://pixai.art/ja/event/april-fools-2026
■ BitSummit Punch への出展
PixAIは、インディーゲームイベント BitSummit Punch への出展を予定しています。
イベントでは、PixAIをクリエイティブ制作ツールとして紹介するほか、BitSummit GameJam の参加者支援などを通じて、インディーゲーム開発者やクリエイターとの交流を図る予定です。
■ PixAIについて
PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。
2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,300万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。
また、本リリースにあわせて 創作コンテストや期間限定イベントの開催、さらにゲームイベント「BitSummit Punch」への出展 を予定しており、PixAIコミュニティおよびクリエイター向けの取り組みを順次展開していきます。
■ 最新アニメ生成モデル「Tsubaki.2」正式公開
「Tsubaki.2」は、PixAIが開発した最新のフラッグシップアニメ生成モデルです。
アーリーアクセス期間中には多くのクリエイターから高い関心を集め、キャラクター表現の安定性やプロンプト理解力の高さなどが評価されてきました。
▼PixAIでTsubaki.2を試す
https://pixai.art/ja/model/1982880136609467518
今回の正式公開により、PixAIのすべてのユーザーが「Tsubaki.2」を利用できるようになります。
また本アップデートでは、拡張アスペクト比への対応などの機能も追加され、より自由度の高い構図表現が可能になりました。
今後は ネイティブ2K解像度対応 や LoRAサポート などの機能追加も予定しており、アニメAI創作のさらなる可能性を広げていく予定です。
▼Tsubaki.2の使い方やプロンプトのコツはこちら
https://pixai.art/ja/tsubaki-2/guide
■ 「Tsubaki.2」創作コンテスト開催
「Tsubaki.2」の正式公開を記念し、PixAIおよびX（旧Twitter）にて 「Tsubaki.2 創作コンテスト」 を開催します。
ユーザーは「Tsubaki.2」を使用して制作した作品を投稿することで参加でき、PixAIクレジットやAmazonギフトカードなどの賞品を獲得できるチャンスがあります。
投稿にはハッシュタグ #PixAITsubaki2 を使用します。
■ 期間限定イベント「ミオのトリックパーティー」
PixAIでは、期間限定イベント 「ミオのトリックパーティー」 を 2026年3月13日～4月7日 の期間で開催します。
イベント期間中は、抽選企画やミッションイベントなどのコンテンツが展開され、参加者はクレジットや特典アイテムを獲得することができます。
またイベントを通じて、最大310回分の無料Tsubaki.2生成 を体験できる機会も用意されています。
さらにSNS連動企画として、X上では創作イベント 「異世界の旅」コンテスト も実施予定です。
▼イベント「ミオのトリックパーティー」特設ページはこちら
https://pixai.art/ja/event/april-fools-2026
■ BitSummit Punch への出展
PixAIは、インディーゲームイベント BitSummit Punch への出展を予定しています。
イベントでは、PixAIをクリエイティブ制作ツールとして紹介するほか、BitSummit GameJam の参加者支援などを通じて、インディーゲーム開発者やクリエイターとの交流を図る予定です。
■ PixAIについて
PixAIは「想像力に、命を吹き込む（Imagination, made real）」をスローガンに、特別な才能がないと感じている方たちでも創作の楽しさと可能性を届けることを使命としています。
2022年10月のサービス開始し、今では世界中で1,300万人以上のクリエイターに利用されるAI二次元創作プラットフォームへと成長しました。北米・韓国・台湾など創作文化の根付いた地域を中心に急速に支持を獲得し、同ジャンルにおいてユーザー満足度、継続率ともにトップクラスの評価を獲得しています。