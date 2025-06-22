¤Ò¤µ¤¨¤ÎÉ×¤Ï¸½ºßµÙ¿¦Ãæ¡£¾å»Ê¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÇÅ¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È»ö¤â°é»ù¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËËèÆü°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤Ë¤·¤ó¤É¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å»Ê¤¬É×¤â¸ò¤¨¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£ ¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏÉÂ¿Í¥µ¥Þ 55ÏÃ ¤Ò¤µ¤¨¤Ï»öÁ°¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î½÷À­¼Ò°÷¤¬¥ê¥ç¥¦¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤Ï¥Ñ¥¿¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö°éµÙ¤ò¼è