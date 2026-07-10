【Amazon プライムデー】山崎実業「tower」の収納アイテムや便利グッズがセール価格に

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」がついに開幕しました！今回は、山崎実業の「tower」シリーズをご紹介。見た目はスタイリッシュながら、かゆいところに手が届く機能性で多くの人に愛されています。おうちをもっと便利で快適にしたい人は要チェックですよ。

洗面台横の隙間を塞いで落下を防止し、物を置けるトレーに

フィルムフックで簡単取り付け。浮かせて収納できるタンブラー

フィルムシートで洗面戸棚下に設置できる、マグネットタンブラー

歯ブラシや歯磨き粉を下から差し込む洗面台用ホルダー

流せるトイレブラシのハンドルと、替えブラシをすっきり収納

囲み方を自由に調整できるIH専用レンジガード

電子レンジと食洗機に対応。大さじも量れる計量カップ

予洗いに便利なハンドル付きシリコンスポンジ

排水口にセットするだけで、洗面台の排水口のゴミ詰まりを解消

マグネットで浴室壁面に収納できるシリコンスポンジ

キッチンのシンク下扉に設置する、高さ15cmのタオルハンガー

浮かせて収納できる、高さ25cmの風呂イス

浴室の壁面に強力マグネットで取り付けられるマルチバスケット

浴室のコーナー壁面に取り付けるおもちゃラック

マグネット&フックで引っ掛けられる湯おけ

取り付けも簡単。角度を調整できるドライヤーホルダー

マグネットで簡単設置。シンプルデザインのティッシュケース

マグネットがつかない場所に貼って使えるマグネットベース

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