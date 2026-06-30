乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』が6月30日に発売！Ray独占インタビュー♡

乃木坂46 4期生としてだけでなく、Rayモとしても活躍中のやんちゃん。夢として掲げていた1st写真集がついに、6月30日に発売になります♡ 発売を目前に控えた本人に、今の思いをインタビューしました！

乃木坂46 金川紗耶 1st写真集『好きのグラデーション』が発売決定！

やんちゃんが掲げた写真集のテーマは“彼女感”。

クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街をお散歩中のカット／金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』先行カット 撮影場所はクロアチア・ドゥブロブニク。ロケ地に選んだ理由は？ 海外旅行は韓国くらいしか行ったことがなくて、いつか写真集を出させていただくときはヨーロッパに行ってみたい！と密かに思っていました。 スタッフさんに何カ国かご提案いただいたのですが、クロアチアの資料を見たときに景色がすごく素敵で、海が輝いていて、「ここに行ってみたい！」と決めました。 クロアチア・ドゥブロブニクは街のどこを歩いていても絵になる場所でした。まるで映画のヒロインかと錯覚しちゃうくらい（笑）。 それに、ごはんもすごく美味しかった！ 私、トリュフが大好きなんですけど、クロアチアはトリュフが有名で、それも決め手のひとつでした！ 現地で食べたトリュフ料理は想像以上だったな〜♡ 写真集の撮影で意識したことは？ アイドルとしても、Rayモデルとしても普段からいろんな表情をお見せしているのですが、今回はひとりの人間として、ありのままの素の金川紗耶を表現しようと決めていました。 撮影中は、写真集を手に取ってくださるみなさんの“彼女”になった気分で撮影をしました。 だから、この写真集を読んでいる間は、私を彼女にしたつもりで楽しんでもらえるとうれしいです♡

女のコにも“かわいい”って思ってもらえる写真集に

パステルカラーに包まれたランジェリーカット／金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』先行カット 写真集が出来上がったときの感想を教えて♡ もう……とにかくかわいい！（笑）。全シーンお気に入りなことは間違いないんですけど、ファンの方はもちろんですが、たくさんの女のコに“かわいい”って思ってもらえることも目標にしていたので、女子に刺さるかわいい写真もたくさん入ってるんじゃないかなと思います！ 例えば、先行カットで出ていた桃を持っている下着のカットは、私も大好きなRayのぷりかわな世界観に近いのかなと思ったり。 Rayの読者にぜひ見てほしいカットは？ 小川のまわりで撮影したカットがあるのですが、そのときのヘア＆メイクと衣装がすごくお気に入り♡ この髪型、みんなにぜひマネしてもらいたいな〜なんて思ったり。 それに、表情も儚めでアンニュイな感じなので、きっとRay読者のみなさんには気に入ってもらえるんじゃないかなと思います♡ 最後に、Rayの読者へメッセージをお願いします♡ いつもRayモデルとしての私を応援していただきありがとうございます！ いつもお見せしている姿ではなく、もっともっと素な、1人の人間としてのありのままの金川紗耶をお届けできる1冊になりました。 写真集の撮影を通して、カメラの前で力を抜くとこんな表情が出るんだ！なんて学びもあったりして、さらにパワーアップした私をRayの誌面でお見せできるんじゃないかなとも思います♡ Rayと金川紗耶と、そして『好きのグラデーション』。ぜーーーんぶをこれからも愛してくれるとうれしいです！

6月30日発売！予約方法をチェック

発売まであとわずか。通常版に加え、予約サイトごとの限定版もあるのでそちらもチェック！ 〈写真集概要〉 乃木坂46金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』

2026年6月30日発売

発行元：株式会社DONUTS

発売元：株式会社主婦の友社

定価：2,650円（税込）

撮影：三宮幹史

体裁：オールカラー160ページ/A4変形サイズ 限定カバーの先⾏予約受付中！通常版に加え、以下書店で受付中です。 通常版のご予約はこちらから 楽天ブックス限定版のご予約はこちらから セブンネット限定版のご予約はこちらから Sony Music Shop限定版のご予約はこちらから DONUTS BOOKS限定ポストカードも、ぜひゲットしてね♡ ご予約はこちらから

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海