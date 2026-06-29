土間コンクリートDIYに挑戦する前に知っておきたい！失敗しないための事前の段取り

YouTubeチャンネル「DIY EveryDay・DIYチャンネル」のタスクが「費用39,000円の土間コンクリートDIY!!どう仕上がるか紹介します!事前に知りたい失敗談、ガーデン空間作り」と題した動画を公開した。動画では、自宅の庭に約13.5平米の土間コンクリートを打設する手順と、実体験に基づく失敗談や成功のコツを詳しく解説している。



タスクは、業者に頼むと高額になりがちな土間コンクリートを、コンクリート、メッシュ、砕石代の合計39,905円（道具代等は含まず）に抑えてDIYすることに挑戦した。横幅2.5メートル、奥行き5.4メートルの広大なスペースに、2%以上の勾配をつけて型枠を組み、ミキサー車から流し込まれるコンクリートを手際よく均していく。



作業でタスクが最も強調したのは、「最初の均しが最重要」という点だ。コンクリートは時間が経つと固まってしまうため、後からの修正が極めて難しい。コンクリートを均等に配分し、自作の木製スクリード（トンボ）や専用の土間たたきを用いて手早く平らにしていく。その後、水が引いてきたタイミングを見計らって土間スリッパを履き、コテを使って表面を仕上げていく工程が丁寧に紹介されている。



一方で、初心者へのアドバイスとして、過酷な作業環境への注意を促している。炎天下での作業に「熱中症みたいになって気持ち悪くなって」と語り、途中で作業を中断できないコンクリート打設における体調管理の重要性を説いた。さらに、時間が勝負となる作業であるため、友人などに手伝ってもらうことで、体験を共有しつつ効率よく余裕を持って進められるとアドバイスしている。また、壁面に飛び散ったコンクリートの拭き取り忘れなど、余裕のなさから生じた失敗談も率直に明かし、事前の段取りや養生の徹底が不可欠だと語った。



大変な作業を乗り越え、完成した広々とした土間にタスクは「満足度そして達成感非常に高い」と語っている。しっかりとした準備と協力者のサポートを確保すれば、費用を抑えつつ理想のガーデン空間を作り上げることができるだろう。