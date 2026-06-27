「全然ヤラセじゃない」京口紘人の肘に変化 力が入らない原因は“神経の圧迫”？

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【肘が痛い原因】関節のズレと神経の圧迫だった!?京口紘人の痛みと力の入り方が激変」と題した動画を公開しました。プロボクサーの京口紘人氏をゲストに迎え、ダメージの蓄積による肘の痛みと、腕に力が入らない原因を関節整体で改善していく様子が収められています。



動画は、角田紀臣氏が京口氏の右肘の状態を確認する場面からスタート。「力の入れ方が分からない」という悩みに対し、角田氏は腕の内側の神経の圧迫やチネル徴候をチェックします。親指と人差し指で輪っかを作り、外側から引き離すテストを実施すると、左右腕に比べて左腕に力が入らない状態が判明。パンチを打つダメージが蓄積することで関節と筋膜にねじれを生まれ、最終的に神経まで巻き込むことが不調の理由になっていると解説しました。



施術後に再び輪っかのテストを行うと、見違えるほど強固に指の形を維持できるようになり、京口氏は「全然（ヤラセじゃ）ない」と驚きの表情を浮かべます。さらに、前鋸筋や手首周辺のズレにもアプローチし、神経をリラックスした状態へ導くことで、不快な痛みが心地よい感覚へと変化していく過程も丁寧に紹介されました。



スポーツでの慢性的な痛みやパフォーマンスの低下に悩む方は、関節のねじれや神経の圧迫に着目したこのアプローチを日々のケアの参考にしてみてはいかがでしょうか。