IT系現役会社員のネコさやが、「【初めての方限定】三木谷超え！楽天モバイル新規・乗り換えで20,000pt！最強キャンペーン「楽天マジ得フェスティバル」解説！併用できるキャンペーンは？iPhone2万円引/Android1万ptなど」と題した動画を公開した。楽天モバイルを初めて利用する人を対象とした「楽天マジ得フェスティバル」について、最大3万ポイントを獲得するための適用条件や、併用可能なキャンペーンを詳しく解説している。



楽天モバイルでは現在、他社からの乗り換えや新規契約でポイントが付与される様々なキャンペーンが開催されている。中でも「楽天マジ得フェスティバル」は、初めて楽天モバイルを申し込む楽天カード会員を対象に、新規・乗り換えを問わず全員に20,000ポイントが付与される最もお得なキャンペーンである。楽天カードを持っていない場合でも、楽天モバイルの申し込みとあわせてカードを新規作成し、所定の条件を満たせば追加で10,000ポイント、合計で30,000ポイントの獲得が狙える。



本キャンペーンを適用するための条件として、専用リンクからの申し込み、プランの利用開始、「Rakuten Link」アプリを使用した10秒以上の通話が挙げられている。注意点として、通話機能のないデータタイプでの申し込みは対象外となること、そして申し込み時に専用のクーポンコードが適用されているかの確認が必須であることが解説された。



さらに、「マジ得フェスティバル」は一部のキャンペーンと併用が可能である。「iPhone 15シリーズの2万円値引き」や「iPhone 16シリーズの2万円値引き」、「iPhoneの下取りで5,000ポイント還元」など、5つのキャンペーンと組み合わせることでさらにお得に契約できる。一方で、三木谷キャンペーンなどの併用不可のキャンペーンを同時に申し込んでしまった場合、優先順位の設定により「マジ得フェスティバル」が適用されず、損をする可能性があるため注意が必要だと警鐘を鳴らした。



「楽天マジ得フェスティバル」の申し込み期限は、7月6日10時まで（楽天カードとの同時申し込み特典は6月29日10時まで）となっている。ネコさやは、適用されるキャンペーンの優先順位をしっかりと確認した上で、申し込み手続きを進めることを推奨している。最新のスマートフォンへの乗り換えを検討しているユーザーにとって、絶好の機会となりそうだ。



リンクをコピーする