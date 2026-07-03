【明日から】Amazonプライムデーで「iPad Air（2025年3月発売）」がセールに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、先行セールに登場予定の「Apple 13 インチ iPad Air（2025年3月発売）」をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

Apple(アップル)

Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）




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M3チップ搭載。Apple Intelligenceで効率もアップ


パワフルなM3チップにより、処理速度はM1﻿チ﻿ッ﻿プを搭載したiPad Airの約2﻿倍にレベルア﻿ッ﻿プ。また、Apple Intelligenceがさまざまなタスクを簡単にこなせるようにサポートしてくれます。



センターフレーム対応フロントカメラで、セルフィーもビデオ通話も快適に


12MPのフロントカメラはセンターフレーム機能に対応しており、ビデオ通話やセルフィー撮影に最適です。さらに、12MPのバックカメラも搭載されており、書類のスキャンはもちろん、高画質な写真や4Kビデオの撮影にも対応。バッテリーは1日中使える長持ち仕様で、ストレージは最大1TBまで選べます。仕事にもプライベートにも、これ1台で思う存分活用できます。



11インチと13インチ、選べる美しい Liquid Retina ディスプレイ


P3の広色域、True Tone、極めて低い反射率など、ディスプレイには先進的なテクノロジーが詰まっています。映画、写真、ゲーム、イラストなど、見るものすべてが鮮やかに映し出されます。



Apple Pencilとアプリで、できることがさらに広がる


Apple Pencil Proがあれば、iPad Airが作品制作のためのキャンバスや、メモやノートを自由にとれるデバイスに変身。Apple Pencil（USB-C）もiPad Airで使えます。また、必要なアプリは最初から内蔵されており、App Storeには特別に作られたアプリが豊富に揃っています。

Apple(アップル)

Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー

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Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

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Apple(アップル)

Apple Pencil(USB-C)

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プライムデーでセール予定のApple製品


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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Apple(アップル)

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

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Apple(アップル)

iPhone 16e 256GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック

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Apple(アップル)

Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M

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Apple(アップル)

Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

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※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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