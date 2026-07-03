【明日から】Amazonプライムデーで「iPad Air（2025年3月発売）」がセールに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、先行セールに登場予定の「Apple 13 インチ iPad Air（2025年3月発売）」をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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パワフルなM3チップにより、処理速度はM1チップを搭載したiPad Airの約2倍にレベルアップ。また、Apple Intelligenceがさまざまなタスクを簡単にこなせるようにサポートしてくれます。
12MPのフロントカメラはセンターフレーム機能に対応しており、ビデオ通話やセルフィー撮影に最適です。さらに、12MPのバックカメラも搭載されており、書類のスキャンはもちろん、高画質な写真や4Kビデオの撮影にも対応。バッテリーは1日中使える長持ち仕様で、ストレージは最大1TBまで選べます。仕事にもプライベートにも、これ1台で思う存分活用できます。
P3の広色域、True Tone、極めて低い反射率など、ディスプレイには先進的なテクノロジーが詰まっています。映画、写真、ゲーム、イラストなど、見るものすべてが鮮やかに映し出されます。
Apple Pencil Proがあれば、iPad Airが作品制作のためのキャンバスや、メモやノートを自由にとれるデバイスに変身。Apple Pencil（USB-C）もiPad Airで使えます。また、必要なアプリは最初から内蔵されており、App Storeには特別に作られたアプリが豊富に揃っています。
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イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、先行セールに登場予定の「Apple 13 インチ iPad Air（2025年3月発売）」をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
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M3チップ搭載。Apple Intelligenceで効率もアップ
パワフルなM3チップにより、処理速度はM1チップを搭載したiPad Airの約2倍にレベルアップ。また、Apple Intelligenceがさまざまなタスクを簡単にこなせるようにサポートしてくれます。
センターフレーム対応フロントカメラで、セルフィーもビデオ通話も快適に
12MPのフロントカメラはセンターフレーム機能に対応しており、ビデオ通話やセルフィー撮影に最適です。さらに、12MPのバックカメラも搭載されており、書類のスキャンはもちろん、高画質な写真や4Kビデオの撮影にも対応。バッテリーは1日中使える長持ち仕様で、ストレージは最大1TBまで選べます。仕事にもプライベートにも、これ1台で思う存分活用できます。
11インチと13インチ、選べる美しい Liquid Retina ディスプレイ
P3の広色域、True Tone、極めて低い反射率など、ディスプレイには先進的なテクノロジーが詰まっています。映画、写真、ゲーム、イラストなど、見るものすべてが鮮やかに映し出されます。
Apple Pencilとアプリで、できることがさらに広がる
Apple Pencil Proがあれば、iPad Airが作品制作のためのキャンバスや、メモやノートを自由にとれるデバイスに変身。Apple Pencil（USB-C）もiPad Airで使えます。また、必要なアプリは最初から内蔵されており、App Storeには特別に作られたアプリが豊富に揃っています。
プライムデーでセール予定のApple製品
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ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
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※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります